Минстрой выделил Псковской области 100 млн рублей
В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) Псковская область получила по линии Минстроя 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области. Деньги выделены на строительство инженерной инфраструктуры для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Псковского района и строящегося микрорайона «Борисовичи». До конца года строительно-монтажные работы будут завершены, проинформировал глава региона
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