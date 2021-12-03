Севастополь перешагнул планку коллективной вакцинации

20:25, 03 декабря 2021, ПАИ

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Севастополь стал абсолютным лидером среди российских регионов по коллективному иммунитету к COVID-19, сообщает РБК.

«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8 %», — отметила она.

По словам вице-премьера, уровень выше 72 % зафиксирован в шести регионах страны: в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Карелии, Санкт-Петербурге, Московской области и Москве.

