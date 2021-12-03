Ректор ПсковГУ Наталья Ильина выступила с докладом на Всероссийском съезде учителей биологии

21:34, 03 декабря 2021, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина приняла участие во Всероссийском съезде учителей биологии «Развитие талантов каждого школьника в рамках научно-технологических приоритетов Российской Федерации», который стартовал сегодня, 3 декабря, на федеральной территории «Сириус». Об этом ПАИ сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Руководитель вуза представила участникам мероприятия доклад на тему «Новые вызовы и современные подходы к подготовке учителя биологии», в котором осмысляется значимость дисциплины биологии в современной школе и актуальность подготовки педагогов с высоким уровнем предметных знаний.

Озвучив статистику, связанную с проблематикой доклада, и опыт зарубежных вузов, спикер предложила собственное видение перспектив подготовки педагогов. Наталья Ильина представила вниманию слушателей разработку модели подготовки учителя биологии, который использует фундаментальные знания в области своей дисциплины, владеет набором лабораторных и полевых практик, умеет работать с разными группами школьников, в том числе с лицами с ОВЗ и школьниками-олимпиадниками, а также знает стандарты учебного класса, умеет составить техзадание и оснастить учебную лабораторию.

Добавим, во всероссийском съезде принимает участие около 350 учителей биологии, ещё полторы тысячи педагогов присоединились к мероприятию в онлайн-формате.

В «Сириусе» собрались учителя общеобразовательных школ, методисты, организаторы допобразования, представители профильных направлений вузов и НИИ из 70 регионов России. На пленарных и секционных заседаниях они обсудят преподавание естественно-научных дисциплин в школе, развитие талантов школьников в области естественных наук, содержание обновлённых госстандартов образования, главные требования к профильным программам.