В Пскове начнёт принимать эпилептолог Юлия Потехина

16:30, 24 сентября 2026, ПАИ

Эпилептолог Юлия Потехина начнёт принимать пациентов в консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы с 2 октября. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Своевременная консультация эпилептолога помогает точно установить диагноз, подобрать или скорректировать терапию и значительно улучшить качество жизни пациентов с пароксизмальными состояниями и другими неврологическими нарушениями.

Приём будет вестись по понедельникам и пятницам с 13:00 до 15:00 по адресу: Псков, улица Малясова, 2, корпус 10, кабинет № 7.

Приём ведётся бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. Необходимо направление от лечащего врача – невролога или терапевта. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и направление, а также результаты предыдущих исследований, МРТ или выписки, если они есть.