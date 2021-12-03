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Учащиеся, родители и педагоги великолукской школы № 12 присоединились к акции «Коробка храбрости»

«Коробка храбрости» помогает детям в больницах. Фото: «Подари жизнь»

К акции партии «Единая Россия» «Коробка храбрости» присоединились ученики, родители и педагоги школы № 12 города Великие Луки. Дети разных возрастов приготовили подарки и поделились ими с детьми, которые сейчас находятся в стационарах. Об этом сегодня пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«Это волшебная коробка с подарками, которые помогут ребёнку сдержать подступающие слёзы, успокоить и даже развеселить его. Ведь храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел свой страх. Поэтому эту коробку и назвали «Коробкой храбрости», — отметила директор школы, депутат областного Собрания Елена Даньшова.

«Коробка храбрости» — акция, которая проходит на всей территории России. Подключиться к ней может любой желающий.

 

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