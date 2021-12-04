Себежским школьникам рассказали о сути волонтёрского движения

23:25, 03 декабря 2021, ПАИ

В преддверии Дня волонтёра в России, который отмечается 5 декабря, заведующая информационно-методическим отделом Себежской центральной районной библиотеки имени И. А. Бунина Юлия Сергеевна Макина провела для учеников четвёртых классов Себежской основной общеобразовательной школы познавательный урок «Кто такие волонтёры?». Об этом сообщил корреспондент газеты «Призыв».

Дети узнали, кто такие волонтёры, для чего они нужны, чем они занимаются, какие направления волонтёрства бывают, какими качествами должен обладать волонтёр, как становятся волонтёрами.

После познавательной беседы дети выразили своё мнение и рассказали, в каком направлении волонтёрства они хотели бы принять участие.