Книги, идеальные для чтения на иностранном языке: преподаватель ПсковГУ поделилась своими рекомендациями

10:28, 04 декабря 2021, ПАИ

Псковский государственный университет продолжает публиковать рекомендации в рамках постоянной рубрики «Что почитать». Сегодня рассказали о книгах, которые советовала прочесть начальник управления международной деятельности ПсковГУ, преподаватель Елена Трифонова.

Она предложила список достойных внимания произведений, идеальных для чтения на иностранном языке.

"В книгах мне особенно нравится послевкуси. Если книга заставляет размышлять, задумываться о чем-то. Иногда при чтении произведения прерываешься на середине, закрываешь книгу и обдумываешь, как бы именно ты поступил, а что будет дальше. Это значит, книга хорошая, ее нужно продолжать читать" - рассказала преподаватель ПсковГУ

1.O’Henry «Short Stories». Короткие, но необыкновенно занимательные новеллы, держащие в напряжении до конца повествования. Учат сопереживать герою, развивают эмоциональную отзывчивость.

«Дары волхвов» – это классика О. Генри, позволяющая проверить и свои собственные чувства.

«Последний лист» – трогательная история с печальным концом, о потере надежды, жертвенности и выздоровлении.

2.Ray Bradbury «Short Stories». Короткие, емкие научно-фантастические рассказы, дающие пищу для размышления.

«И грянул гром» - один из самых известных рассказов Р. Брэдбери. Наступил на бабочку – изменил мир. Каждый поступок имеет последствие. Позволяет глубоко задуматься о своих повседневных действиях.

«Каникулы». Рассказ проповедует: бойтесь желаний ваших или умейте их правильно формулировать. Повествование практически переносит нас в начало пандемии и позволяет заново вспомнить ужас бессилия от вида пустынных улиц.

«Все лето в один день» - философская печальная история о детской зависти.

3.Richard Matheson «Button, button». Непредсказуемый финал. Емкий рассказ Ричарда Матесона «Нажмите кнопку» (Посылка) - о силе жизненных искушений. А хорошо ли мы знаем тех, кто живет рядом с нами?

4.Lewis Carroll «Alice's Adventures in Wonderland». Для тех, кто не любил и не понимал в детстве «Алису в стране чудес» Льюиса Кэррола, теперь самое время погрузится в сказку на языке оригинала. Тогда все становится на свои места. Никаким переводом не передать смыл знаменитой «исчезающей улыбки» чеширского кота, ведь Кэрролл использует слово «grin», а это «усмешка, оскал, ухмылка». Котик-то, оказывается, насмехался над всем происходящим! И такая игра слов здесь встречается в каждой строчке. Настоящее удовольствие для лингвиста.

5.Antoine de Saint-Exupery «Le Petit Prince». А вы знали, что «Маленький принц» отражает реалии взрослого мира с его достоинствами и недостатками? Вы читали Экзюпери в детстве и удивлялись некоторым, как казалось, бредовым идеям принца? Самое время перечитать и заново задаться вопросом смысла жизни. Для разнообразия - на французском.

Текст подготовлен пресс-службой ПсковГУ