4 декабря псковичей ожидает облачная погода с прояснениями

10:37, 04 декабря 2021, ПАИ

4 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Небольшой снег, на востоке области местами сохранится слабое налипание мокрого снега на провода, на дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура днем от -1 до -6, ночью от -9 до -14, по югу области от -3 до -8.

В Пскове небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура днем от -3 до -5, ночью от -9 до -11. В Великих Луках небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура днем от -1 до -3, ночью от -5 до -7.