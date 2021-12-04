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Политика

Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя «Единой России»

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Участники XX съезда партии «Единая Россия» выбрали Дмитрия Медведева на пост председателя. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Единая Россия».

Медведев заверил, что партия «Единая Россия» будет стараться помочь каждому человеку, каких бы политических взглядов он ни придерживался.

Борис Грызлов снова стал председателем Высшего совета партии. Также участники утвердили состав Высшего совета, в который вошли 100 человек.

Председателем комиссии осталась Валентина Терешкова, её заместителем – Василий Пискарев, ответственным секретарём – Евгений Ревенко.

Напомним, что в юбилейном, XX съезде партии «Единая Россия» принимает участие делегация из Псковской области. В её состав вошли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Псковской области Александр Козловский и Александр Борисов, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители спикера регионального парламента Александр Братчиков и Юрий Сорокин.

Съезд проходит 4 декабря в Москве.

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