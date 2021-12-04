Роскосмос предложил испытывать частные космические аппараты на базе профильных вузов
Роскосмос предложил проводить испытания частных космических аппаратов на базе профильных вузов, сообщили в госкорпорации.
Инициатива уже поддержана Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королёва совместно с ракетно-космическим центром «Прогресс». Отмечается, что вуз при содействии центра готов взять на себя роль локомотива этих нововведений и постепенно выстроить процесс перехода к испытаниям, которые признаются головными научными организациями космической отрасли и по результатам которых коммерческим компаниям может быть выдано заключение о соответствии.
Также идеей заинтересовались Военмех и Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского.
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Роскосмос предложил испытывать частные космические аппараты на базе профильных вузов
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