Глава Минпромторга рассказал, почему автомобиль Tesla неэффективен в условиях российских морозов
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что американский электромобиль Tesla может быть неудобен для использования в условиях российских морозов: запас хода машины падает из-за температуры, пишет ТАСС.
Министр отметил, что через 20-30 лет транспортная отрасль будет состоять из симбиоза автомобильного и авиационного транспорта, но, чтобы этого достичь, нужно развивать технологии, в частности электрические двигатели и батареи.
Мантуров рассказал, что у автомобиля Tesla заложено в паспорте 400-450 км хода после зарядки. Из собственного опыта министр подчеркнул, что после полуторачасовой стоянки на морозе у автомобиля осталось меньше 100 км запаса хода.
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Глава Минпромторга рассказал, почему автомобиль Tesla неэффективен в условиях российских морозов
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