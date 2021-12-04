Глава Минпромторга рассказал, почему автомобиль Tesla неэффективен в условиях российских морозов

20:16, 04 декабря 2021, ПАИ

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что американский электромобиль Tesla может быть неудобен для использования в условиях российских морозов: запас хода машины падает из-за температуры, пишет ТАСС.

Министр отметил, что через 20-30 лет транспортная отрасль будет состоять из симбиоза автомобильного и авиационного транспорта, но, чтобы этого достичь, нужно развивать технологии, в частности электрические двигатели и батареи.

Мантуров рассказал, что у автомобиля Tesla заложено в паспорте 400-450 км хода после зарядки. Из собственного опыта министр подчеркнул, что после полуторачасовой стоянки на морозе у автомобиля осталось меньше 100 км запаса хода.