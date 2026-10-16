Биолог назвал овощи, которые помогут насытить организм витаминами осенью
Капуста, кабачки и тыква помогут насытить организм витаминами осенью, заявил news.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.
Он напомнил, что осенью поспевают разные виды капусты, кабачки, патиссоны, баклажаны, томаты, тыква, свёкла и морковь. Каждый из этих овощей полезен по-своему, отметил биолог.
Так, по его словам, цветная капуста богата белками, в белокочанной много витамина С, а в краснокочанной – антоцианов, то есть антиоксидантов. Кабачки и тыква ценятся за широкий набор микроэлементов и содержание клетчатки, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
Виталий Наполов подчеркнул, что сезонные овощи и фрукты приносят здоровью наибольшую пользу.
Осенью также стоит запасаться ягодами – брусникой, клюквой, облепихой, черноплодной рябиной, шиповником и барбарисом. Все они богаты полезными микроэлементами, резюмировал биолог.
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