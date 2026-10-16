Биолог назвал овощи, которые помогут насытить организм витаминами осенью

12:59, 16 октября 2026, ПАИ

Капуста, кабачки и тыква помогут насытить организм витаминами осенью, заявил news.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Он напомнил, что осенью поспевают разные виды капусты, кабачки, патиссоны, баклажаны, томаты, тыква, свёкла и морковь. Каждый из этих овощей полезен по-своему, отметил биолог.

Так, по его словам, цветная капуста богата белками, в белокочанной много витамина С, а в краснокочанной – антоцианов, то есть антиоксидантов. Кабачки и тыква ценятся за широкий набор микроэлементов и содержание клетчатки, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Виталий Наполов подчеркнул, что сезонные овощи и фрукты приносят здоровью наибольшую пользу.

Осенью также стоит запасаться ягодами – брусникой, клюквой, облепихой, черноплодной рябиной, шиповником и барбарисом. Все они богаты полезными микроэлементами, резюмировал биолог.