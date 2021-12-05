Более двухсот жителей Псковской области выздоровели после коронавируса

11:15, 05 декабря 2021, ПАИ

Более двухсот человек победили коронавирус в Псковской области, по данным за 4 декабря. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Обновлённые данные статистики свидетельствуют о том, что ещё 219 жителей региона выздоровели после коронавируса.

«Объём коечного фонда снижен до 850 мест. Его загрузка составляет порядка 70%», – сообщил Михаил Ведерников.

Ранее ПАИ сообщало о количестве новых случаев коронавируса в регионе.