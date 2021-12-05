Бессмертная классика, легендарные актёры и разгадка тайн: что посмотреть на досуге

16:54, 05 декабря 2021, ПАИ

Пресс-служба Псковского государственного университета продолжает делиться подборками интересных фильмов от преподавателей вуза. Свой список начальник управления международной деятельности ПсковГУ Елена Трифонова назвала «о фильмах на английском для просмотра и не только».

– Фильмы я предпочитаю исключительно на английском языке, – отметила преподаватель ПсковГУ. – Выбираю, что посмотреть, в основном по рекомендациям. Я состою в различных группах для преподавателей, очень часто они обмениваются информацией, какой хороший психологический фильм посмотреть, какой детектив, а какая лента отлично подойдёт для просмотра со студентами. Я делаю пометки себе и потом, когда у меня появляется свободное время, смотрю.

Елена Трифонова рассказала о фильмах, которые, по её мнению, заслуживают внимания.

1. The Miracle Worker, «Сотворившая чудо» (США, 2000 г.) – фильм о слепоглухонемой девочке, которая смогла интегрироваться в социум и даже закончить университет при помощи талантливой полуслепой учительницы. После просмотра фильма у вас появится желание изучить биографию Хеллен Келлер, так как фильм основан на реальных событиях.

Картина окажет неоценимую помощь будущим учителям, логопедам, а также всем, кому предстоит работать там, где нет надежды на успех. «Чем меньше шанс, тем отчаяннее надо за него бороться». Учит не сдаваться, даже когда возможность благоприятного исхода практически равна нулю.

2. The Bridges of Madison County, «Мосты округа Медисон» (1995 г.). Мелодрама Клинта Иствуда с безупречной, проникновенной игрой легендарных актёров (Мерил Стрип, Клинт Иствуд) о зрелой любви, на которую отпущено всего четыре дня, и о взвешенных решениях длиною в жизнь.

3. Agatha Christie Poirot (1995 г.). Сериал по одноимённому циклу детективных романов знаменитой Агаты Кристи о бельгийском детективе Эркюле Пуаро для тех, кто хочет не только смотреть, но и разгадывать тайны.

4. Romeo And Juliet, «Ромео и Джульетта» (1968 г.). Лучшая экранизация бессмертной пьесы Шекспира, сокровище мирового кинематографа. Наслаждение от игры главных героев – нежной Оливии Хасси и Леонарда Уатинга, как будто рожденного для роли Ромео.

5. Groundhog Day, «День сурка» (1995 г.). Прекрасный Билл Мюррей в главной роли научит вас пониманию то, как себя вести, если один день похож на другой как две капли воды и просыпаешься ты опять при тех же обстоятельствах, что и вчера. И позавчера. И ещё день назад.

Материал подготовлен пресс-службой Псковского государственного университета.