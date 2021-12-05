Водителя госпитализируют в результате столкновения двух кроссоверов в Псковском районе

16:04, 05 декабря 2021, ПАИ

Столкновение двух автомобилей Mitsubishi произошло сегодня днём у деревни Репки Псковского района. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам очевидцев, женщина двигалась со стороны Пскова и намеревалась повернуть налево. В это время водитель второго автомобиля пошёл на обгон. После столкновения с первым кроссовером его выбросило в сторону дерева.

Водитель автомобиля, который столкнулся с деревом, госпитализируется в медицинское учреждение. Как показало освидетельствование, участники ДТП трезвы.

На месте работают аварийно-спасательная служба, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.