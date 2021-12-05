В России создадут информационную систему сведений для отслеживания опасных инфекций

18:41, 05 декабря 2021, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о создании федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера для оперативного отслеживания распространения опасных инфекций. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что система позволит своевременно обеспечивать проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, оперативно информировать о возникающих угрозах, а также прогнозировать ситуации на основе статистических методов и математических моделей.

Новый цифровой ресурс будет связан с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения. Формирование и ведение системы поручено Роспотребнадзору. Создаваемая система станет частью масштабного проекта «Санитарный щит».

Взаимодействие информационных систем предполагает прием и передачу данных по состоянию здоровья населения, качеству объектов среды обитания, социально-гигиеническому состоянию территорий, результатах проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов и их производственных объектов. Система сведений санитарно-эпидемиологического характера позволит оперативно выявлять инфицированных иностранных граждан на территории РФ и своевременно их депортировать.