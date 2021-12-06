Заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась на 19%

07:19, 06 декабря 2021, ПАИ

За неделю уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области снизился на 19%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 304 случая COVID-19, в том числе 185 — за минувшие сутки. Выздоровели 58 833 жителя региона, из них 121 — за прошедшие 24 часа. Умерли 1111 пациентов.

Проведено 672 927 исследований на коронавирус, прирост за сутки составил 1487.