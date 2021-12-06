Заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась на 19%
За неделю уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области снизился на 19%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 304 случая COVID-19, в том числе 185 — за минувшие сутки. Выздоровели 58 833 жителя региона, из них 121 — за прошедшие 24 часа. Умерли 1111 пациентов.
Проведено 672 927 исследований на коронавирус, прирост за сутки составил 1487.
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