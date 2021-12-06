Нинель Салагаева прокомментировала сохранение производства Псковского мясокомбината

10:09, 06 декабря 2021, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 6 декабря прокомментировала сохранение производства Псковского мясокомбината.

По ее словам, предприятие находится сейчас в «непростом финансовом состоянии уже два года подряд». Но при этом руководство Псковского мясокомбината с пониманием относится к социальным обязательствам и к тому, что сотрудники должны быть обеспечены работой и заработной платой даже в ущерб прибыли.

«После очередных переговоров приняли решение сохранить производство, но сократить его. Хорошая новость для конца года. Продукция качественная, вкусная, хорошая», - сказала Салагаева.

Ранее сообщалось, что предприятие распространило письмо за подписью директора ООО «Псковмясопром» Андрея Шукшина о прекращении с 1 декабря выпуска продукции под торговой маркой «Псковский мясокомбинат». Основными причинами были названы пандемия коронавирусной инфекции, рост цен на закупаемое сырье, затраты на логистику и оплату коммунальных услуг, а также отсутствие мер государственной поддержки. Письмо было разослано 18 ноября и большинством было воспринято как решение о закрытии предприятия.

Позже генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин заявил, что говорить о закрытии предприятия преждевременно.

На «Псковмясопроме» несколько лет фиксируется падение выручки, а руководство предприятия ещё полгода назад заговорило о сворачивании производства.