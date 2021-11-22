На «Псковмясопроме» несколько лет фиксируется падение выручки

10:02, 22 ноября 2021, ПАИ

На «Псковмясопроме» с 2017 года фиксируется ежегодное падение выручки. По открытым данным за 2020 год, предприятие показало чистый убыток в 4,8 млн рублей. Выручка предприятия начала резко падать с 2017 года. Если в 2016 году она составляла около 1 млрд рублей, то в 2020 году упала до 600 млн. Например, в 2019 году выручка ухнула вниз на 16%, в 2020 — на 12%.

Однако по итогам финансового анализа, автоматически генерируемого профильными онлайн-сервисами, ООО «Псковмясопром» в 2020 году получил в целом положительное заключение.

Ранее сообщалось, что предприятие распространило письмо за подписью директора ООО «Псковмясопром» Андрея Шукшина о прекращении с 1 декабря выпуска продукции под торговой маркой «Псковский мясокомбинат». Основными причинами были названы пандемия коронавирусной инфекции, рост цен на закупаемое сырье, затраты на логистику и оплату коммунальных услуг, а также отсутствие мер государственной поддержки. Письмо было разослано 18 ноября и большинством было воспринято как решение о закрытии предприятия.

Позже генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин заявил, что говорить о закрытии предприятия преждевременно.

В ближайшее время на сайте издания «Псковская правда» выйдет материал, посвященный ситуации на Псковском мясокомбинате.