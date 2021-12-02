Псковский мясокомбинат продолжит свою работу
Псковский мясокомбинат продолжит свою работу. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин.
Он напомнил, что между администрацией Псковской области, собственником предприятия и руководством ООО «Псковмясопром» проходили переговоры, по результатам которых принято решение, что Псковский мясокомбинат продолжит свою деятельность по выпуску продукции, также продолжат работу и магазины фирменной торговли «Бизон».
«На предприятии сократят ассортимент и, соответственно, уменьшится объём выпускаемой продукции», – заключил Андрей Шукшин.
Ранее сообщалось, что предприятие распространило письмо за подписью директора ООО «Псковмясопром» Андрея Шукшина о прекращении с 1 декабря выпуска продукции под торговой маркой «Псковский мясокомбинат». Основными причинами были названы пандемия коронавирусной инфекции, рост цен на закупаемое сырье, затраты на логистику и оплату коммунальных услуг, а также отсутствие мер государственной поддержки. Письмо было разослано 18 ноября и большинством было воспринято как решение о закрытии предприятия.
Позже генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин заявил, что говорить о закрытии предприятия преждевременно.
Отметим, что на «Псковмясопроме» несколько лет фиксируется падение выручки, а руководство предприятия ещё полгода назад заговорило о сворачивании производства.
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