Директор «Псковмясопрома» Андрей Шукшин: Мы не закрываем предприятие

16:24, 19 ноября 2021, ПАИ

Генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин в разговоре с изданием «Аргументы и факты - Псков» заявил, что говорить о закрытии предприятия преждевременно.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря ООО «Псковмясопром» прекращает выпуск продукции под торговой маркой «Псковский мясокомбинат» из-за роста цен на сырье, ситуацию с коронавирусом, отсутствия мер государственной поддержки, затрат на оплату коммунальных услуг и логистику.

По словам Андрея Шукшина, как оказалось, письмо было отправлено партнерам в качестве уведомления о возможном невыполнении обязательств предприятием по заключенным договорам. Окончательного решения о прекращении выпуска продукции сейчас нет, добавил Шукшин, но он не исключил такого развития событий.

При этом гендиректор «Псковмясопрома» подчеркнул, что ранее была размещена информация о намерении продать предприятие. Пока покупатель не нашелся.