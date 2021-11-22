Руководство «Псковмясопрома» ещё полгода назад заговорило о сворачивании производства – источник

10:20, 22 ноября 2021, ПАИ

По информации информированного источника в ООО «Псковмясопром», о подготовке к сворачиванию производства в руководстве компании заговорили еще полгода назад. Осенью 2021 года сотрудникам предприятия было предложено уволиться по собственному желанию, отмечает источник.

Директором предприятия является Андрей Шукшин. Учредители ООО «Псковмясопром» - Олег и Юрий Кожемякины. Уставной капитал составляет 500 тысяч рублей.

18 ноября предприятие распространило письмо за подписью директора ООО «Псковмясопром» Андрея Шукшина о прекращении с 1 декабря выпуска продукции под торговой маркой «Псковский мясокомбинат». Основными причинами были названы пандемия коронавирусной инфекции, рост цен на закупаемое сырье, затраты на логистику и оплату коммунальных услуг, а также отсутствие мер государственной поддержки.

Позже генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин заявил, что говорить о закрытии предприятия преждевременно.

Отметим, что на «Псковмясопроме» несколько лет фиксируется падение выручки.

В ближайшее время на сайте издания «Псковская правда» выйдет материал, посвященный ситуации на Псковском мясокомбинате.