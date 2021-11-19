«Псковский мясокомбинат» прекращает выпуск продукции

12:31, 19 ноября 2021, ПАИ

ООО «Псковмясопром» прекращает выпуск продукции под торговой маркой «Псковский мясокомбинат». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

В компании отметили, что рост цен на закупаемое сырье, ситуация с COVID-19, отсутствие мер государственной поддержки, стоимость коммунальных услуг и энергозатрат, затрат на логистику, не позволяет ООО «Псковмясопром» продолжать выпуск продукции по ценам, которые могли бы могли быть конкурентными для покупателей, и покрывать затраты предприятия на производство. С 1 декабря 2021 года прекращается отгрузка продукции.

«Спасибо вам за то, что на протяжении долгого времени вы были нашими партнерами и покупателями, и благодарим вас за плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет», - говорится в сообщении генерального директора предприятия Андрея Шукшина.