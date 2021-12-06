В приграничных районах Псковской области начнутся ремонты четырёх образовательных учреждений

10:12, 06 декабря 2021, ПАИ

В приграничных районах Псковской области начнутся ремонты четырёх образовательных учреждений, сообщил в эфире проекта «Псковский телеграм Онлайн» и. о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

«Четыре образовательных учреждения к 2024 году будут реконструированы и модернизированы, - уточнил он. - У каждого объекта свой тип работ. Уже идет проектирование всех четырёх зданий, и весной 2022 года рассчитываем приступить к строительным работам, чтобы к 1 сентября 2024 гожа дети смогли пойти в школы», - отметил Ермаков.