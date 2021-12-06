В Петербурге морозы побили рекорд 1893 года

10:51, 06 декабря 2021, ПАИ

6 декабря в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Морозы опустились до отметки -20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далёком 1893 году, — отметил синоптик. — Ещё более удивительно то, что в XXI веке рекорды холода в Петербурге обновлялись всего дважды. Последний раз это было более шести лет назад — 14 июля 2015 года, а до этого 3 января 2002 года», - написал Леус.

Леус добавил, что последний раз подобные морозы в городе наблюдались 25 января 2019 года.