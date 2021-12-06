Районные газеты в Псковской области остаются самыми популярными периодическими изданиями

12:20, 06 декабря 2021, ПАИ

С 6 по 16 декабря «Почта России» совместно с издательскими домами предлагает 30-процентную скидку на подписку. В это время псковичи могут оформить подписку по сниженной цене более чем на 2 000 газет и журналов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении «Почты России», а также оформить подписку с помощью почтальонов с мобильными почтово-кассовыми терминалами.

«По результатам подписной кампании на второе полугодие 2021 года у жителей Псковской области наибольшей популярностью пользуются районные газеты, издания дачной тематики, советы по дому и саду. В тройке самых читающих – Псковский, Великолукский и Порховский районы Псковской области», – рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Каталог «Почты России» насчитывает более 5 900 изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте Почты в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно для себя или подарить ее на Новый год родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная программа «Почты России» «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Принять участие в акции могут и юридические лица — организации и компании.