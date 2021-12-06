2,5 млн выделят на снос ветхих зданий в Стругокрасненском районе

13:22, 06 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о выделении средств из областного резервного фонда по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий администрации Стругокрасненского района. Муниципалитет получит 2,5 млн рублей на проведение мероприятий по демонтажу аварийных зданий и сооружений бывшего военного городка в деревне Узьмино Марьинской волости, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отметим, что аналогичные работы по просьбе жителей сейчас идут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Жалобы на заброшенные дома давно поступали к депутатам, к районной администрации. Губернатору этот вопрос был задан в ходе пресс-конференции в медиахолдинге. По поручению главы региона летом оперативно были выделены средства из резервного фонда и проведены конкурсные процедуры. К настоящему моменту в Смуравьево-2 снесены пять объектов, в том числе аварийное здание бывшего Дома офицеров, кафе и кочегарка, сообщил губернатор.

«Задача очень важная — это вопрос не столько эстетики, сколько безопасности: дети часто гуляют по заброшенным зданиям, несмотря на запреты взрослых. Вместе с тем и внешний вид поселка, конечно, тоже будет куда лучше. После сноса можно будет начинать прорабатывать дальнейшее благоустройство», — добавил Михаил Ведерников.