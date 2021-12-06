Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

2,5 млн выделят на снос ветхих зданий в Стругокрасненском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о выделении средств из областного резервного фонда по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий администрации Стругокрасненского района. Муниципалитет получит 2,5 млн рублей на проведение мероприятий по демонтажу аварийных зданий и сооружений бывшего военного городка в деревне Узьмино Марьинской волости, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отметим, что аналогичные работы по просьбе жителей сейчас идут в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Жалобы на заброшенные дома давно поступали к депутатам, к районной администрации. Губернатору этот вопрос был задан в ходе пресс-конференции в медиахолдинге. По поручению главы региона летом оперативно были выделены средства из резервного фонда и проведены конкурсные процедуры. К настоящему моменту в Смуравьево-2 снесены пять объектов, в том числе аварийное здание бывшего Дома офицеров, кафе и кочегарка, сообщил губернатор.

«Задача очень важная — это вопрос не столько эстетики, сколько безопасности: дети часто гуляют по заброшенным зданиям, несмотря на запреты взрослых. Вместе с тем и внешний вид поселка, конечно, тоже будет куда лучше. После сноса можно будет начинать прорабатывать дальнейшее благоустройство», — добавил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

06 декабря 2021

Почти 1,5 тысячи упоминаний получило ПАИ за минувшую неделю
06 декабря 2021

Островский район представил свой туристический потенциал в Пскове
06 декабря 2021

Один протокол за несоблюдение масочного режима составили на пассажирку псковского автобуса
06 декабря 2021

Комету Leonard сфотографировал над Изборском астроном-любитель
06 декабря 2021

Шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
06 декабря 2021

Члены комитета ПГД поддержали четыре кандидатуры на должности замов главы администрации Пскова
06 декабря 2021

До 20 лет тюрьмы грозит псковичу за сбыт наркотических средств в Пскове
06 декабря 2021

О результатах мониторинга соблюдения избирательных прав граждан рассказал Дмитрий Шахов на совещании облизбиркома

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...