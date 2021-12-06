Первые случаи омикрона выявили в России
У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили «омикрон»-штамм COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», - говорится в сообщении.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции, добавили в пресс-службе.
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