Первые случаи омикрона выявили в России

13:37, 06 декабря 2021, ПАИ

У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили «омикрон»-штамм COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», - говорится в сообщении.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции, добавили в пресс-службе.