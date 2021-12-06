До -20 градусов ожидается в Псковской области 7 декабря

14:13, 06 декабря 2021, ПАИ

7 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью в большинстве районов, днём местами небольшой снег. Ночью температура воздуха на севере региона опустится до -20 градусов, на юге -10…-5. Днём -13…-8 градусов, на юге -8…-3 градуса.

Ветер северных направлений 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.