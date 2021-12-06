Новые автомобили получили главы сельских поселений Псковской области

15:58, 06 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ключи от служебных автомобилей LADA Niva Travel пяти главам сельских поселений, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, новые автомобили позволят главам оперативно выполнять свои полномочия Дедовичском, Усвятском, Новосокольническом, Островском Бежаницком районах.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова отметила, что автомобили были приобретены для глав сельских поселений, которые имеют большую протяженность и очень серьёзный износ своих личных автомобилей.

«Они используют автомобили для служебных дел, чтобы доехать из одного конца волости в другой, - отметила Елена Тимашова. – Этот подарок – серьёзный вклад в комфорт, оперативность решения вопросов местного значения, которые главы поселений решают в ежедневном режиме».

Все документы на автомобили уже оформлены, что позволит главам поселений отправится к себе в муниципалитеты уже сегодня.