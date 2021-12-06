В семи районах Псковской области отменили карантин по АЧС

16:29, 06 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области отменили режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен раннее из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Такое распоряжение подписал 6 декабря губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области. Ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней отменены на территории Псковского, Порховского, Дедовичского, Дновского, Островского, Палкинского и Пыталовского районов.

В настоящее время разработан комплексный план реализации первоочередных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС на территории Псковской области на период 2021–2022 годов. Выполнение мер по ликвидации АЧС в регионе лично контролирует губернатор.