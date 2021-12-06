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Общество

Псковские организации приглашают принять участие во Всероссийском рейтинге в области охраны труда

Администрация Пскова приглашает псковичей принять участие в ежегодном Всероссийском рейтинге организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда.

Всероссийские рейтинги проводятся для оценки эффективности функционирования систем управления охраной труда и привлечения общественного внимания к области охраны труда и здоровья на работе.

Для участия в рейтинге нужно зарегистрироваться по ссылке:

- для организаций среднего и малого бизнеса;

- для организаций крупного бизнеса.

Прием заявок заканчивается 6 декабря 2021 года.

Победители Всероссийского рейтинга получат медали и дипломы.  Информация о победителях будет размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Единой общероссийской информационной системе по охране труда. Сводная информация об итогах оценки деятельности организаций по охране труда будет направлена в адрес губернатора области.

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