Псковские организации приглашают принять участие во Всероссийском рейтинге в области охраны труда

16:30, 06 декабря 2021, ПАИ

Администрация Пскова приглашает псковичей принять участие в ежегодном Всероссийском рейтинге организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда.

Всероссийские рейтинги проводятся для оценки эффективности функционирования систем управления охраной труда и привлечения общественного внимания к области охраны труда и здоровья на работе.

Для участия в рейтинге нужно зарегистрироваться по ссылке:

- для организаций среднего и малого бизнеса;

- для организаций крупного бизнеса.

Прием заявок заканчивается 6 декабря 2021 года.

Победители Всероссийского рейтинга получат медали и дипломы. Информация о победителях будет размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Единой общероссийской информационной системе по охране труда. Сводная информация об итогах оценки деятельности организаций по охране труда будет направлена в адрес губернатора области.