Псковские организации приглашают принять участие во Всероссийском рейтинге в области охраны труда
Администрация Пскова приглашает псковичей принять участие в ежегодном Всероссийском рейтинге организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда.
Всероссийские рейтинги проводятся для оценки эффективности функционирования систем управления охраной труда и привлечения общественного внимания к области охраны труда и здоровья на работе.
Для участия в рейтинге нужно зарегистрироваться по ссылке:
- для организаций среднего и малого бизнеса;
- для организаций крупного бизнеса.
Прием заявок заканчивается 6 декабря 2021 года.
Победители Всероссийского рейтинга получат медали и дипломы. Информация о победителях будет размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Единой общероссийской информационной системе по охране труда. Сводная информация об итогах оценки деятельности организаций по охране труда будет направлена в адрес губернатора области.
Как часто вы сталкивались с хамством?
Торгово-досуговый центр Fjord Plaza: Каждый из номинантов «Народного признания» сделал этот мир лучше