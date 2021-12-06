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Соцсфера

Со следующего года продление пенсий для псковских инвалидов станет автоматическим

Пенсионный фонд рассказал о выплатах инвалидам в Псковской области. Фото Ясиа

Благодаря федеральному реестру инвалидов практически все пенсии по инвалидности сегодня назначаются только на основе заявления, без дополнительных документов и сведений со стороны инвалида. Продление пенсии происходит автоматически, как только в реестре появляется информация о переосвидетельствовании.

Со следующего года оформление пенсий инвалидам станет полностью проактивным. Это значит, что не только продление уже назначенной пенсии будет автоматическим, но и само назначение выплаты также будет происходить без каких-либо документов, с момента появления права. Об этом сообщают в Псковскоом отделении Пенсионного фонда России.

По данным Федерального реестра инвалидов, в России насчитывается более 11 млн. граждан с разной степенью инвалидности. Более 45,4 тыс. из них – в Псковской области.

Как и в большинстве стран, для российских инвалидов существует ряд мер государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом.

ПФР выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую, государственную и социальную.

Страховая пенсия выплачивается, если инвалид проработал хотя бы один день и таким образом имеет страховой стаж. Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, Пенсионный фонд устанавливает социальную пенсию по инвалидности.

Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф.

Получатели страховой и социальной пенсий по инвалидности при определенных условиях (наличие необходимых пенсионных коэффициентов и стажа, достижение пенсионного возраста) могут перейти на страховую или социальную пенсии по старости, которые назначаются в равном или более высоком размере.

Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны.

Всем инвалидам, которые получают пенсии ПФР и при этом не работают, гарантируются выплаты не ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера.

Помимо пенсий, ПФР предоставляет инвалидам ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой зависит от группы инвалидности, а также денежную компенсацию набора социальных услуг, включающего лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий и проезд на пригородных электричках. Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может полностью или частично получать набор деньгами в ПФР.

С середины прошлого года Пенсионный фонд автоматически назначает ежемесячную денежную выплату всем инвалидам без заявления. Это происходит в течение 10 дней после того, как информация об установлении инвалидности поступает в Федеральный реестр инвалидов. Человеку при этом приходит уведомление в личный кабинет на портале госуслуг, на электронную почту или по СМС.

Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только для людей с инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы, такая выплата сегодня составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. Родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов, инвалидов с детства первой группы выплачивается 10 тыс. рублей в месяц за осуществление ухода.

Семьи, у которых есть сертификат материнского капитала, могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов. Сертификат позволяет родителям компенсировать расходы на специализированные товары, включая функциональные кресла, подъемники, кровати с регулировкой, компьютеры, тактильные дисплеи, клавиатуры и пр.

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