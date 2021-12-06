В Китае решили платить людям с положительным тестом на COVID-19
Власти Китая решили платить деньги за каждый выявленный случай коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия сейчас».
В городе Харбине низкие темпы прироста заболевших, около 10 человек в день. Власти считают, что люди боятся сообщать о том, что подхватили вирус. Поэтому они будут выплачивать $1570 (это 11 666 рублей) каждому, кто сдаст тест и получит положительный результат.
Если система сама выявит заболевшего, то китайский гражданин денег не получит.
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