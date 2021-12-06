Эстонцы в городе Тарту могут познакомиться с достопримечательностями Пскова
Посетители канцелярии консульского отдела посольства Российской Федерации в Эстонской Республике в городе Тарту теперь могут ознакомиться с достопримечательностями Псковской области, вариантами экологического и оздоровительного туризма, получить карту города Пскова, сообщает комитет по туризму Псковской области.
Презентационные материалы о турпотенциале Псковской области предоставлены комитетом для размещения в канцелярии консульского отдела посольства Российской Федерации в Эстонской Республике в городе Тарту в рамках двустороннего сотрудничества.
Комитет по туризму Псковской области поблагодарил за сотрудничество посольство Российской Федерации в Эстонской Республике.
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