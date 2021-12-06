Эстонцы в городе Тарту могут познакомиться с достопримечательностями Пскова

21:33, 06 декабря 2021, ПАИ

Посетители канцелярии консульского отдела посольства Российской Федерации в Эстонской Республике в городе Тарту теперь могут ознакомиться с достопримечательностями Псковской области, вариантами экологического и оздоровительного туризма, получить карту города Пскова, сообщает комитет по туризму Псковской области.

Презентационные материалы о турпотенциале Псковской области предоставлены комитетом для размещения в канцелярии консульского отдела посольства Российской Федерации в Эстонской Республике в городе Тарту в рамках двустороннего сотрудничества.

Комитет по туризму Псковской области поблагодарил за сотрудничество посольство Российской Федерации в Эстонской Республике.