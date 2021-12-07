На базе ИК-6 прошли учебно-методические сборы с начальниками учреждений УФСИН России по Псковской области

23:18, 06 декабря 2021, ПАИ

Под руководством временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова на базе ИК-6, расположенной в пос. Сосновый Бор Себежского района, состоялись учебно-методические сборы, в которых приняли участие руководители всех учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области, главной целью которых является повышение уровня профессиональной подготовки и совершенствование знаний, умений и навыков сотрудников, а также обмен опытом работы по организации служебной деятельности. Об этом ПАИ рассказал корреспондент газеты «Призыв».

Как сообщили газете «Призыв» в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, основная часть проводимых в рамках сборов занятий имела практическую направленность. Кроме того, для участников были проведены лекции и семинары по основным направлениям деятельности уголовно-исполнительной системы.

В ходе занятий до начальников учреждений довели информацию об организации системы видеонаблюдения в исправительном учреждении, действиях оператора поста видеонаблюдения, порядке пропуска граждан через контрольно-пропускные пункты, организации работы с осуждёнными в карантинном отделении, нормах питания лиц, содержащихся в подведомственных учреждениях, подготовке и проведении воспитательной работы с осуждёнными, порядке работы в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, порядке учёта, хранения, выдачи инструмента и другие вопросы.

По окончании учебно-методических сборов все руководители подведомственных учреждений сдали зачёты по огневой и специальной подготовке. Подводя итоги, врио начальника УФСИН Алексей Емельянов отметил, что поставленные задачи были достигнуты, начальники учреждений получили необходимые знания и практические навыки, которые необходимо будет внедрять в своих учреждениях в процессе ежедневной служебной деятельности.

