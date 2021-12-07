Более 238 тысяч жителей Псковской области полностью привились от коронавируса

07:49, 07 декабря 2021, ПАИ

Более 238 тысяч жителей Псковской области полностью привились от коронавируса, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

«Штамм омикрон добрался и до России. Угроза новой волны реальна, поэтому постарайтесь вакцинироваться как можно быстрее, если ещё этого не сделали», - рекомендовал Михаил Ведерников.

Первым компонентом в Псковской области привиты 250 933 человека, 599 из них - 6 декабря. Обоими компонентами привиты 238 115 человек, в том числе 1 337 - 6 декабря. Ревакцинированы 23 673 псковича, 407 - 6 декабря.

Израсходовано 82,1% от поступившей в регион вакцины.