Пскович Владимир Иванов стал победителем всероссийского конкурса чтецов

10:35, 07 декабря 2021, ПАИ

Представитель УМВД России по Псковской области стал лауреатом второго всероссийского конкурса «Читай Некрасова», проходившего в Новгородской области в онлайн-режиме, сообщили в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Конкурс был посвящен 200-летию со дня рождения классика русской поэзии Николая Некрасова и проходил в дистанционном формате с сентября по декабрь на базе мемориальной усадьбы поэта в Чудово Новгородской области.

В состязании приняли участие более 100 любителей поэзии в разных возрастных категориях. Псковщину представляли 15 человек. Лауреатом Первой степени в своей возрастной категории стал заведующий сектором методической работы культурного центра УМВД России по Псковской области Владимир Иванов. Он удостоен диплома. Пскович прочитал отрывок из поэмы Некрасова «Деревенские дети».

Владимир Иванов рассказал, что помощь в подготовке к конкурсу ему оказали начальник Культурного центра УМВД России по Псковской области майор внутренней службы Анна Абрамова и специалист Псковского областного центра народного творчества, руководитель народного ансамбля «Уграда» Галина Березина.