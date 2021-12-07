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Экономика

Бюджет Пскова на 2022 год приняли в первом чтении

Депутаты Псковской городской Думы приняли в первом чтении проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом с 60-й сессии Псковской гордумы сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт отметила, что проект прошёл нулевое чтение, публичные слушания, рассмотрен на совместном заседании комитетов. 

Она назвала основные характеристики городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Так, согласно законопроекту, общий объём доходов бюджета Пскова на 2022 год – 6 млрд 687 млн 420,8 тысячи рублей. При этом налоговые доходы составят 29,2 %, неналоговые доходы – 2,3 %, безвозмездные поступления – 68,5 %. Общий объём расходов – 6 млрд 793 млн 898,8 тысячи рублей, дефицит бюджета Пскова – 106 млн 478 тысяч рублей. Планируется, что верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года составит 700 млн рублей. Также предполагается, что ко второму чтению проекта закона о бюджете Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будут предусмотрены дополнительные дотации из областного бюджета.

Тамара Винт подчеркнула, что бюджет Пскова сформирован сбалансированным и сможет обеспечить жизнедеятельность города. 17 депутатов проголосовали за принятие бюджета, 3 – против, воздержались – 0.

В итоге на сессии Псковской городской Думы депутаты большинством голосов поддержали проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении.

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