Мужчина обокрал 72-летнюю пенсионерку в Печорах

11:47, 07 декабря 2021, ПАИ

В Печорах полицией по горячим следам раскрыта кража имущества пенсионерки, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

4 декабря из дома на улице Пограничной у пенсионерки украли сотовый телефон и зарядное устройство. Обнаружив пропажу, пожилая женщина обратилась в полицию.

Вскоре полиция установила, что кражу совершил 61-летний безработный житель Печор. Подозреваемый знал, где пенсионерка оставляет ключи, когда уходит из дома. Ими он и воспользовался при совершении кражи.

Похищенное было изъято. По данному факту возбудили уголовное дело.