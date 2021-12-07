Мужчина обокрал 72-летнюю пенсионерку в Печорах
В Печорах полицией по горячим следам раскрыта кража имущества пенсионерки, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
4 декабря из дома на улице Пограничной у пенсионерки украли сотовый телефон и зарядное устройство. Обнаружив пропажу, пожилая женщина обратилась в полицию.
Вскоре полиция установила, что кражу совершил 61-летний безработный житель Печор. Подозреваемый знал, где пенсионерка оставляет ключи, когда уходит из дома. Ими он и воспользовался при совершении кражи.
Похищенное было изъято. По данному факту возбудили уголовное дело.
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