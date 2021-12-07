Более 320 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима

12:58, 07 декабря 2021, ПАИ

Суды Псковской области с 29 ноября по 5 декабря рассмотрели 377 дел об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима), сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов региона.

324 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, 50 человек получили предупреждения, по трём делам приняты иные процессуальные решения.