В Москве девушку изнасиловали и выбросили с 4-го этажа

13:37, 07 декабря 2021, ПАИ

В Москве девушку изнасиловали и выбросили с 4-го этажа, сообщает Telegram-канал «112».

В преступлении подозревается сожитель пострадавшей - 37-летний Руслан Кокаев. Предположительно, он изнасиловал 20-летнюю Аминат Бобоеву в квартире на Шелепихинской набережной, порезал и вытолкнул из окна.

Девушку госпитализировали с множественными колото-резаными ранами и переломом таза. Преступник скрылся на автомобиле «Мерседес» чёрного цвета. Мужчина зарегистрирован в Северной Осетии.