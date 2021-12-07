В Москве девушку изнасиловали и выбросили с 4-го этажа
В Москве девушку изнасиловали и выбросили с 4-го этажа, сообщает Telegram-канал «112».
В преступлении подозревается сожитель пострадавшей - 37-летний Руслан Кокаев. Предположительно, он изнасиловал 20-летнюю Аминат Бобоеву в квартире на Шелепихинской набережной, порезал и вытолкнул из окна.
Девушку госпитализировали с множественными колото-резаными ранами и переломом таза. Преступник скрылся на автомобиле «Мерседес» чёрного цвета. Мужчина зарегистрирован в Северной Осетии.
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