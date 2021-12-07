Новый детский сад на Коммунальной в Пскове откроется в январе

14:47, 07 декабря 2021, ПАИ

В Пскове завершилось строительство детского сада на улице Коммунальной, его открытие запланировано на 17 января. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, 7 декабря объект осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Посещать детский сад будут дети в возрасте двух лет, предусмотрены ясельные группы.

Учреждение рассчитано на 120 мест, в январе оно распахнет двери для 80 детей и продолжит далее заполняться.

Губернатор спросил, сколько рабочих мест в детском саду. Ему рассказали, что предусмотрено 30 мест, персонал уже набирается, детсад обеспечен кадрами на 50%.

Работу подрядчика оценили на 5+. До конца недели в детский сад поступит игровое оборудование.