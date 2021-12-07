Новый детский сад на Коммунальной в Пскове откроется в январе
В Пскове завершилось строительство детского сада на улице Коммунальной, его открытие запланировано на 17 января. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, 7 декабря объект осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Посещать детский сад будут дети в возрасте двух лет, предусмотрены ясельные группы.
Учреждение рассчитано на 120 мест, в январе оно распахнет двери для 80 детей и продолжит далее заполняться.
Губернатор спросил, сколько рабочих мест в детском саду. Ему рассказали, что предусмотрено 30 мест, персонал уже набирается, детсад обеспечен кадрами на 50%.
Работу подрядчика оценили на 5+. До конца недели в детский сад поступит игровое оборудование.
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