Студентам ПсковГУ увеличили выплату за вакцинацию от коронавируса

15:18, 07 декабря 2021, ПАИ

Студентам ПсковГУ, которые сделали прививку от коронавируса, удвоили выплату, пишет Telegram-канал вуза.

Решением администрации ПсковГУ выплата за прививку была удвоена, а сроки продлены. Студенты, которые прошли вакцинацию до 15 ноября, получат по 1000 рублей вместе с декабрьской стипендией. Кто поставил первую вакцину позднее, до 10 декабря, получат выплату в феврале 2022 года.

Для получения выплаты необходимо предоставить необходимые сведения директорам институтов и колледжа.