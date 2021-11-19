Вакцинированные от коронавируса студенты ПсковГУ получат выплаты до конца года

17:17, 19 ноября 2021, ПАИ

До конца года студенты ПсковГУ получат выплаты за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина во время прямого эфира в Telegram-канале университета.

Наталья Ильина напомнила, что до 15 ноября студентам необходимо было предоставить документы, подтверждающие вакцинацию. Выплату в размере 500 рублей получат все студенты в последнюю стипендию этого года – 25 декабря.

При этом, как отметила ректор, в случае введения обязательной вакцинации от коронавируса выплаты осуществляться не будут.

«Выплаты получат только те, кто вакцинировался до введения обязательной вакцинации», - заметила Ильина.

Напомним, в ПсковГУ могут ввести обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет.