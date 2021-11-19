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Общество

Вакцинированные от коронавируса студенты ПсковГУ получат выплаты до конца года

До конца года студенты ПсковГУ получат выплаты за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина во время прямого эфира в Telegram-канале университета.

Наталья Ильина напомнила, что до 15 ноября студентам необходимо было предоставить документы, подтверждающие вакцинацию. Выплату в размере 500 рублей получат все студенты в последнюю стипендию этого года – 25 декабря.

При этом, как отметила ректор, в случае введения обязательной вакцинации от коронавируса выплаты осуществляться не будут.

«Выплаты получат только те, кто вакцинировался до введения обязательной вакцинации», - заметила Ильина.

Напомним, в ПсковГУ могут ввести обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет.

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