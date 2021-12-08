Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Рекорд по росту установили обороты бизнеса в России за 16 лет

За девять месяцев 2021 года выручка российских крупных и средних компаний достигла 144 трлн рублей, увеличение составило треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, прирост стал максимальным за последние 16 лет. 

Уточняется, что в примерно трети регионов резкий рост выручки бизнеса в 2021 году происходил после ее существенного падения в 2020-м. Чем глубже был провал финансовых показателей в период кризиса, тем более интенсивно впоследствии происходило восстановление.

В частности, самая высокая динамика зафиксирована в Ненецком автономном округе: там она увеличилась сразу на 88,5%, до 398 млрд рублей — главным образом за счет добычи полезных ископаемых. Далее идут Якутия, где обороты бизнеса также благодаря добыче выросли на 51,4%, до 1,28 трлн рублей, и Оренбургская область (+51,4% до 1,41 трлн). Затем по темпам прироста следуют Санкт-Петербург (+50,9%, до 9,81 трлн), Вологодская область (+50,7%, до 1,27 трлн) и Еврейская автономная область (+47%, до 66,4 млрд рублей).

Единственным регионом, где по сравнению с коронакризисным годом обороты бизнеса сократились, стала Волгоградская область: там они снизились на 9,4%, до 1,07 трлн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

08 декабря 2021

Рекорд по росту установили обороты бизнеса в России за 16 лет
07 декабря 2021

Более двух часов говорили Владимир Путин и Джозеф Байден по видеосвязи
07 декабря 2021

Пара пенсионеров из Калифорнии сделала 1400 деревянных игрушек, чтобы бесплатно раздать их на Рождество детям
06 декабря 2021

В Китае решили платить людям с положительным тестом на COVID-19
06 декабря 2021

Группа британских сапёров прибыла в операционную, чтобы вытащить снаряд из прямой кишки пациента
04 декабря 2021

Британцы – о рождественской ёлке: Чёрт возьми, оно что, воевало?
02 декабря 2021

Белорусские члены Торгово-промышленной палаты получили приглашение Елены Полонской посетить Псков

01 декабря 2021

Метал-группа «Омикрон» обрела необыкновенную популярность из-за нового штамма коронавируса с тем же названием

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...