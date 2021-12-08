Рекорд по росту установили обороты бизнеса в России за 16 лет

08:14, 08 декабря 2021, ПАИ

За девять месяцев 2021 года выручка российских крупных и средних компаний достигла 144 трлн рублей, увеличение составило треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, прирост стал максимальным за последние 16 лет.

Уточняется, что в примерно трети регионов резкий рост выручки бизнеса в 2021 году происходил после ее существенного падения в 2020-м. Чем глубже был провал финансовых показателей в период кризиса, тем более интенсивно впоследствии происходило восстановление.

В частности, самая высокая динамика зафиксирована в Ненецком автономном округе: там она увеличилась сразу на 88,5%, до 398 млрд рублей — главным образом за счет добычи полезных ископаемых. Далее идут Якутия, где обороты бизнеса также благодаря добыче выросли на 51,4%, до 1,28 трлн рублей, и Оренбургская область (+51,4% до 1,41 трлн). Затем по темпам прироста следуют Санкт-Петербург (+50,9%, до 9,81 трлн), Вологодская область (+50,7%, до 1,27 трлн) и Еврейская автономная область (+47%, до 66,4 млрд рублей).

Единственным регионом, где по сравнению с коронакризисным годом обороты бизнеса сократились, стала Волгоградская область: там они снизились на 9,4%, до 1,07 трлн рублей.