Международный день художника отмечают 8 декабря
8 декабря отмечается Международный день художника, праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира». Об этом сообщает портал calend.ru.
При этом на Украине праздник отмечается в октябре, а в России — в отдельных регионах в разные дни: Курская область празднует День художника 9 августа, а Липецкая – 25 декабря.
Творческие объединения предлагают праздновать дату 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником XX века.
«Так что единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось. Но, наверное, это и неплохо: пусть будет больше поводов поздравить тех, кто несет красоту искусства в нашу жизнь», - говорится на сайте.
Как часто вы сталкивались с хамством?
Пара пенсионеров из Калифорнии сделала 1400 деревянных игрушек, чтобы бесплатно раздать их на Рождество детям
Группа британских сапёров прибыла в операционную, чтобы вытащить снаряд из прямой кишки пациента