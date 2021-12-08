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Страна и мир

Международный день художника отмечают 8 декабря

8 декабря отмечается Международный день художника, праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира». Об этом сообщает портал calend.ru.

При этом на Украине праздник отмечается в октябре, а в России — в отдельных регионах в разные дни: Курская область празднует День художника 9 августа, а Липецкая – 25 декабря.

Творческие объединения предлагают праздновать дату 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником XX века.

«Так что единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось. Но, наверное, это и неплохо: пусть будет больше поводов поздравить тех, кто несет красоту искусства в нашу жизнь», - говорится на сайте.

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