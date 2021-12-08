Елена Полонская поздравила кандидата искусствоведения Тамару Шулакову с юбилеем

07:34, 08 декабря 2021, ПАИ

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7 декабря свой юбилейный день рождения отметила доцент кафедры дизайна и технологии обработки материалов Псковского государственного университета, кандидат искусствоведения Тамара Васильевна Шулакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Глава города Елена Полонская и депутаты Псковской городской Думы поздравили Тамару Васильевну с днем рождения.

«Вы человек большой эрудиции, прекрасный оратор, невероятный экскурсовод. Примите слова благодарности за ваш неоценимый вклад в изучение и сохранение культуры древнего Пскова и уникальных памятников древней Псковской земли. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, оптимизма, творческих свершений», - подчеркнула Елена Полонская.

Тамара Васильевна провела свою знаменитую экскурсию по макету ансамбля Псковского кремля, созданному по проекту академика архитектуры Г. Я. Мокеева. Макет показывает, как выглядели Кром и Довмонтов город в XV веке, т. е. во времена расцвета Псковской вечевой республики.

Напомним, работая в Псковском Вольном институте с 1992 года, Тамара Васильевна Шулакова непосредственно участвовала в организации факультета искусствоведения в институте, разработала учебный план специальности «искусствоведение».

Тамара Васильевна разработала научную концепцию Музея фрески в г. Пскове, на основе которой в Российской академии художеств (Санкт-Петербург) создан проект Музея фрески, получивший высокую оценку специалистов.

Участвовала в собирании фондовой коллекции фресок Мирожского монастыря, Мелетовского храма, Рождественского собора в Снетогорском монастыре. Под ее руководством выпущены два буклета по фрескам Мирожского монастыря, изданы статьи по монументальной живописи Пскова.

В 2000 году Тамарой Васильевной Шулаковой подготовлен один из первых в турпродукции г. Пскова виртуальный путеводитель «Храмы Пскова. Архитектурный путеводитель».

Публикации Тамары Васильевны в актуальных научно-популярных изданиях открывают богатство наследия национальной истории и культуры широкому кругу читателей.

За большой вклад в изучение и пропаганду культуры древнего Пскова решением общественного совета при администрации Пскова Тамара Васильевна Шулакова занесена в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию Пскова» (протокол от 20.12.2000 №5), а также награждена губернатором Псковской области и мэром города Пскова медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи». Является членом попечительского совета по возведению храма в Крестах.