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Общество

Опасаясь ареста имущества, порхович оплатил все долги

У приставов Порховского района на исполнении находились производства в отношении гражданина, который накопил долги почти на 70 тысяч рублей по коммунальным платежам, налоговым сборам и штрафам ГИБДД.

Должник долгое время игнорировал все принудительные меры приставов, не собираясь оплачивать свои долги. В связи с этим судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение данного гражданина по месту его регистрации. Расставаться со своим имуществом должник не собирался, поэтому действия судебного пристава послужили для него поводом для полной оплаты своей задолженности. Долг мужчина оплатил в полном объёме. Денежные средства перечислены взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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