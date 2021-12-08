Победить COVID-19: тенденции в профилактике и лечении коронавирусной инфекции

10:20, 08 декабря 2021, ПАИ

Коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Маски и антисептики стали обязательным ее атрибутом. Карантином, изоляцией и дистанционкой уже никого не удивишь. Два года прошло с начала пандемии, а вирус по-прежнему держит в страхе население всего мира. Что изменилось за это время? Какие препараты для лечения используются? Как живут люди, переболевшие вирусом? На эти и другие вопросы ответили эксперты за круглым столом в пресс-центре «АиФ».

Единая стратегия

«Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19» - так была сформулирована тема обсуждения. Мероприятие прошло под лозунгом «Врачи, пациенты и препараты – всегда на одной стороне против COVID-19» и при поддержке компании Промомед, деятельность которой направлена на поддержание и сохранение здоровья людей.

В ходе круглого стола были озвучены данные социологических исследований. Они показывают, что люди понимают опасность, которую несет коронавирус, страшно напуганы и не знают, какой информации можно доверять.

«У нас определились группы антиваксеров, среди которых — вакциноскептики, не доверяющие вакцине и считающие, что в ней нет необходимости, вакцинокритики и вакцинодиссиденты. Эти люди чётко понимают свои причины отказа от вакцинации, и нам тоже их важно понять», - отметила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

Специалисты опасаются, что такое отношение — недоверие и боязнь — может переноситься и на действующие методы лечения. В силу своих страхов пациенты могут не доверять назначениям врача, отказываться от него, что приводит к тяжелому течению заболевания и серьезным последствиям.

Елена Михайлова убеждена, что людям не хватает достоверной информации. Разные эксперты рассказывают о различных подходах и методах лечения коронавируса. Случается, что один подход противоречит другому, что ставит в тупик пациентов. Медицинскому сообществу, по ее мнению, необходимо выработать единую позицию и ее придерживаться. Это поможет людям избавиться от ощущения, что о коронавирусе многое недоговаривают.

Долгий путь

Врачи делают всё возможное, чтобы спасти каждого заболевшего и коронавирус победить, однако не всегда это получается. Почему же вся мировая наука никак не может справиться со смертельным вирусом? Этот вопрос не дает покоя не только жителям России.

«Вначале мы приступали к лечению, не имея никакого опыта, - попытался ответить на вопрос директор Института биомедицинских исследований и терапии, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины им. Склифосовского Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, академик РАН Александр Караулов. - И по этой причине от ряда рекомендаций со временем отступили, и это естественный путь».

Сейчас эксперты, по его словам, пришли к выводу, что в течении и развитии заболевания большое значение играют генетический фактор, коморбидность (наличие у пациента нескольких заболеваний одновременно. - Ред.) и образ жизни, которые влияют на работу иммунной системы. Кроме того, новый вирус умеет уклоняться от иммунной системы, на фоне чего возникает гипервоспаление и гиперкоагуляция.

«Сегодня мы чётко знаем иммунопатогенез как тяжёлого течения болезни, так и лёгкого, - отметил Александр Караулов. - Врачебное сообщество работает согласно рекомендациям Минздрава России, которые транслируются пациентам и требуют обязательного исполнения».

Раннее лечение — хорошие результаты

В ходе обсуждения специалисты не раз подчеркивали необходимость ранней этиотропной терапии COVID-19 (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания. — Ред.). Назначать её эксперты рекомендуют сразу же, как только врач заподозрил у пациента коронавирус.

«Лекарства от COVID-19 сегодня, - рассказывает заведующая кафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института Мордовского государственного университета им. Огарёва Ольга Радаева, — создаются по такому принципу, чтобы действовать на РНК-зависимую полимеразу — фермент, позволяющий вирусу проникать в клетки и провоцировать развитие заболевания».

Эффективность внесённых в рекомендации Минздрава этиотропных препаратов имеет доказательную базу, основанную на клинических исследованиях.

«Исследования по фавипиравиру в таблетированной форме проведены не только в России, но и за рубежом (согласно Clinical Trials)», - сообщил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. Евдокимова, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России по ЦФО Андрей Малявин.

Но только в России, по его словам, разработана и зарегистрирована инъекционная форма этого препарата, которая дает более быстрый терапевтический эффект.

Для достижения лучшего результата от лечения важно как можно раньше начать прием этиотропных препаратов. К сожалению, сделать это не всегда получается. Проблема в том, что, заболев, первое время люди стараются лечиться самостоятельно и к врачу не торопятся.

Все чаще из уст медиков звучат термины «лонг ковид» и «пост ковид». Первый обозначает клинические проявления заболевания до 12 недель после заражения, второй — осложнения, связанные чаще всего с персистенцией (непрерывным размножением. - Ред.) вируса и несостоятельностью иммунной системы. На этом фоне, по мнению профессора Малявина, целесообразно использовать противовирусные препараты.

В целом же, отмечают эксперты, российская фарминдустрия адаптировалась к потребностям рынка противоковидных препаратов и способна обеспечить их оптимальный объём для борьбы с пандемией.

Эффективные препатары

В списке рекомендованных Минздравом РФ этиотропных препаратов - фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа.

«Наш университет вошёл в состав клинических баз по изучению фавипиравира (известного в нашей стране как «Арепливир»), и пациенты имели возможность на собственном опыте убедиться в его эффективности и безопасности», - рассказала директор Медицинского института Мордовского государственного университета им. Огарёва, заведующий кафедрой педиатрии, член-корреспондент РАН Лариса Балыкова.

По имеющимся данным, у лечившихся фавипиравиром на третий день уменьшались симптомы и улучшалось самочувствие. К десятому дню у 98% болеющих наблюдался ускоренный выход вируса из организма. При этом препарат почти не дает серьёзных побочных явлений.

Главный уролог Минздрава России, академик РАН Дмитрий Пушкарь тоже отмечает тот факт, что 90% пациентов слишком поздно приступают к лечению, что мешает быстро достичь ожидаемых терапевтических результатов. Между тем доказано, что при вовремя начатом лечении смертность уменьшается в разы.

Кроме того, академик обратил внимание на проблему помощи онкобольным пациентам в условиях коронавируса. Такие больные нуждаются в операциях и лечении, но у них высокий шанс заразиться в стационарах COVID-19.

Чтобы решить эту проблему, к таким пациентам стали применять протокол профилактики коронавирусной инфекции.

«Мы назначали этиотропный препарат в течение 5-10 дней в зависимости от пребывания больного в стационаре и в дальнейшем в течение месяца, - отметил Дмитрий Пушкарь. - Из 200 пациентов с COVID-19 заразился только один, которого мы перевели в другую клинику».

По его словам, главная задача, которая сейчас перед врачами, работающими с такими пациентами, - донести мысль о необходимости такой профилактики до докторов первичного звена.

Пережить постковид

Переболеть коронавирусом — это полдела, важно еще справиться с постковидным синдромом, который наблюдается примерно у 80% переболевших. В тяжелых случаях речь идет даже о сохранении жизни.

«Мы всё чаще теперь будем встречаться с пациентами с постковидными осложнениями, - отмечает заведующий кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова. - Пациенты эти тяжёлые, у них развивается симптоматика, приводящая к ухудшению самочувствия и снижению трудоспособности. Они ходят по врачам, пытаясь устранить последствия COVID-19, хотя на самом деле нужно заниматься причиной, т. е. вирусом, который может долго находиться в разных клетках и при этом не давать сигнала при ПЦР-тестировании».